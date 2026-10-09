Canelo vs Mbilli: en la cartelera también estarán Munguía, Espinoza y Lindolfo Delgado

La función “México vs. el Mundo”, programada para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, dio a conocer los combates que respaldarán el enfrentamiento del tapatío contra Christian Mbilli.

La pelea principal pondrá en disputa el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), actualmente en poder de Mbilli. Para Álvarez, representará la oportunidad de recuperar un cinturón después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025 , en lo que será su primera presentación desde aquel encuentro.

Munguía y Espinoza expondrán sus campeonatos

Entre los principales protagonistas de la cartelera aparece Jaime Munguía, quien enfrentará a Nikita Zon en una defensa del título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El tijuanense llegará a esta presentación como campeón, después de conquistar el cinturón frente a Armando Reséndiz en mayo.

Por su parte, Rafael “Divino” Espinoza se medirá con Lorenzo Parra para defender su campeonato pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La participación del jalisciense será otro de los puntos de interés de una jornada que reunirá a representantes mexicanos de distintas categorías.

El tercer combate mundialista de respaldo será protagonizado por Lindolfo Delgado y Arthur Biyarslanov, quienes disputarán el campeonato vacante superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Con este enfrentamiento, la función tendrá cuatro peleas por títulos mundiales, incluida la estelar.

Picasso y más mexicanos completan la función

David “Rey” Picasso también figura en el programa y tendrá como rival a Carl Jammes Martin en peso supergallo. Su presencia se suma a una cartelera que, desde su concepto, busca enfrentar al talento mexicano con peleadores de diferentes países.