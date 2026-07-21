Canícula 2026 ya está en México: ¿cuáles estados registrarán el calor más intenso este verano?

La temporada de canícula ya se desarrolla en gran parte del país y, con ella, se espera un periodo caracterizado por temperaturas elevadas y una disminución importante de las lluvias en diversas regiones de México. Aunque este fenómeno no afecta de la misma manera a todo el territorio nacional, hay estados donde el calor será especialmente intenso durante varias semanas.

La canícula suele presentarse entre julio y agosto y se distingue por un incremento marcado de las temperaturas, acompañado en muchos casos por una reducción de las precipitaciones. Debido a estas condiciones, aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otros problemas relacionados con la exposición prolongada al sol.

Estados donde se espera el calor más intenso

Durante este periodo, las entidades que resentirán con mayor fuerza los efectos de la canícula son aquellas donde se prevén temperaturas superiores a los 37 grados centígrados y una menor presencia de lluvias.

Entre los estados donde el calor será más intenso destacan:

Campeche

Colima

Chiapas

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

En estas entidades, las altas temperaturas podrían mantenerse durante varias semanas consecutivas, lo que obliga a la población a tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Además del calor extremo, la reducción de lluvias puede favorecer condiciones de sequía en algunas zonas, afectando actividades agrícolas, el abastecimiento de agua y elevando el riesgo de incendios forestales.

Estados donde la canícula será menos severa

Aunque la canícula es un fenómeno de alcance nacional, no todas las entidades experimentarán sus efectos con la misma intensidad.

En estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro y Zacatecas, las condiciones previstas son menos extremas, ya que las temperaturas no alcanzarían los niveles más elevados asociados con este fenómeno y las lluvias continuarían presentándose con mayor regularidad.

Esto no significa que no puedan registrarse días calurosos, sino que el impacto de la canícula será considerablemente menor en comparación con otras regiones del país.

¿Cómo protegerse durante la canícula?

Autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención para evitar afectaciones a la salud derivadas del calor extremo.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerse bien hidratado durante todo el día, incluso si no se tiene sed; evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando la radiación es más intensa, y utilizar ropa ligera, de colores claros y elaborados con telas frescas.

Otra medida importante es evitar dejar a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y poner en riesgo su vida.

La canícula se mantendrá durante varias semanas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir los riesgos asociados con las altas temperaturas.