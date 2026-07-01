Canirac Durango no tiene reportes de extorsión a restaurantes tras caso de Tacos Don Raúl
Ante la denuncia que hizo pública a través de sus redes sociales el negocio denominado “Tacos de carnitas Don Raúl” que cerró tras 41 años de servicio por presuntas amenazas y extorsiones, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) filial Durango, Jorge Luján, dijo no tener conocimiento de casos similares que hayan ocurrido entre los agremiados a esta organización.
“Invitar a todos estos restaurantes que en algún momento hayan sufrido este tipo de acoso o de delito a que se acerquen, uno: a las autoridades correspondientes y dos: acérquense a Canirac, nosotros normalmente solemos ayudar a nuestros agremiados en ciertos temas. Tal vez si ellos hubieran estado con nosotros pudiéramos haber sido un puente con las autoridades correctas para llegar a una solución”, indicó.
En tal sentido, aseguró que “por el momento no” se han registrado casos de miembros de Canirac que hayan padecido por estos delitos.
En caso de que eventualmente pudieran presentarse, se buscaría apoyarlos a través de las instancias correspondientes, para evitar que lleguen al extremo de cerrar como ocurrió con este restaurante.
“Obviamente en mi momento de presidencia es parte de mi deber ser apoyar a cualquier restaurantero que tenga en algún problema”, indicó.
Y agregó que se tiene confianza en las autoridades para la presentación de las denuncias