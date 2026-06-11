Canirac espera que sí haya ganancia en Durango por euforia mundialista

Cámaras empresariales con presencia en Durango tienen la fe puesta en que, por la euforia mundialista, sus ventas se incrementen, por lo que algunos compraron mercancía relacionada con el Mundial, y otros invirtieron en la obtención de derechos para la transmisión.

En el caso de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, su presidente Jorge Luján reportó que, aunque ha habido algunos contratiempos para la obtención de derechos de transmisión por la premura, bloqueos y saturación de los sistemas, esperan un repunte en ventas tanto en los establecimientos como en el reparto a domicilio.

“Nuestro panorama venía un poco triste, por todas estas limitaciones y sobre todo porque no avanzaba por el lado de los proveedores (...) Entonces se empieza a desbloquear esto y empezamos ya ahora sí a ver que esto puede ser viable como una fuente de negocio y estamos buscando que todo el socio Canirac vaya de la mano de la legalidad y pueda generar recurso”, dijo.

Sin embargo, reconoció que pagar por las transmisiones fue un impacto al bolsillo, por lo que esperan que valga la pena.

Entre tanto, la presidenta de la Cámara Nacional de Compercio en Pequeño (Canacope), Lourdes Macías, informó que tuvieron un ligero aumento en ventas.

“La playera es lo que más se está vendiendo ahorita, un poco tranquilón, pero se está vendiendo. También se están vendiendo artículos como llaveros, balones, pero más las playeras”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López, informó que hubo un aumento de 50 por ciento en las ventas de playeras y se espera que en las próximas seis semanas se incremente la afluencia en los establecimientos, sobre todo en restaurantes.