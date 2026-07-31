Cañón del Chan en Durango, ¿cómo llegar hasta ahí?, te damos algunos tips

Apenas media hora basta para cambiar el ruido de la ciudad por el sonido del agua corriendo entre enormes paredes de roca. El Cañón del Chan, ubicado a unos 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Durango , es uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes creen conocer cada rincón del estado.

Rodeado de bosque, formaciones rocosas monumentales y pequeños cuerpos de agua cristalina, este paraje se ha convertido en una de las escapadas favoritas para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión sin recorrer grandes distancias.

Con el periodo vacacional a solo unos días de llegar a su fin, este destino representa una excelente alternativa tanto para las familias duranguenses que desean aprovechar el último fin de semana de descanso, como para los visitantes que buscan descubrir un atractivo natural muy cerca de la capital.

¿QUÉ HACE ESPECIAL AL CAÑÓN DEL CHAN?

La primera impresión la regalan sus imponentes paredes de roca que enmarcan el recorrido y que, gracias a sus peculiares formas, han despertado la imaginación de generaciones de visitantes, quienes aseguran que parecen gigantes petrificados vigilando el paisaje.

El recorrido transcurre entre vegetación, bosque y el cauce del río Bayacora, donde se forman pequeñas tinajas o pozas de agua que, durante la temporada cálida y de lluvias, invitan a refrescarse y hacer una pausa para disfrutar del entorno. Todo ello convierte al sitio en un escenario ideal para el ecoturismo y la contemplación de la naturaleza.

SENDERISMO, FOTOGRAFÍA Y AVENTURA

El principal atractivo del lugar es su sendero de aproximadamente siete kilómetros, perfectamente marcado, que permite internarse entre el cañón mientras se descubren rincones con agua cristalina, miradores naturales y espectaculares vistas hacia la presa Bayacora.

La ruta resulta ideal para quienes disfrutan del senderismo recreativo, aunque también es frecuente encontrar ciclistas de montaña aprovechando los caminos de terracería con pendientes moderadas que ofrecen un recorrido dinámico durante los fines de semana.

Los amantes de la fotografía también encontrarán aquí un auténtico paraíso. Las enormes paredes de roca, el contraste entre el verde del bosque y el azul del agua, así como los juegos de luz que se forman dentro del cañón, hacen que prácticamente cualquier rincón sea digno de una postal.

¿CÓMO LLEGAR?

El acceso parte desde la ciudad de Durango en dirección a la presa Bayacora, pasando por la zona arqueológica de La Ferrería. Posteriormente se toma el desvío en Pilar de Zaragoza rumbo al poblado de Santiago Bayacora, desde donde el camino conduce hasta la entrada del cañón.

El trayecto toma entre 30 y 45 minutos desde el Centro Histórico y el acceso suele tener un costo aproximado de 10 pesos por persona durante los fines de semana.

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA

Para disfrutar plenamente del recorrido se recomienda utilizar calzado para senderismo o botas de montaña, llevar suficiente agua, protector solar, gorra y ropa cómoda. También es aconsejable iniciar el recorrido por la mañana para aprovechar las temperaturas más agradables y la mejor iluminación para admirar el paisaje.

En un estado reconocido por sus paisajes de montaña y escenarios naturales, el Cañón del Chan demuestra que no es necesario recorrer largas distancias para vivir una experiencia diferente.