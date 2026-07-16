¿Cansancio todo el tiempo? Estas son las causas, según un especialista

Sentirse sin energía durante gran parte del día se ha convertido en una queja frecuente entre personas de todas las edades.

Si bien muchos recurren de inmediato a suplementos o bebidas energéticas, el nutriólogo duranguense Miguel Güereca asegura que, antes de buscar soluciones rápidas, es importante identificar qué hábitos cotidianos están afectando al organismo.

“Muchas personas suelen pasar durante el día por periodos donde se sienten bajos de energía, débiles o cansados. Cuando esto pasa, muchas buscan como solución consumir algún medicamento o suplemento para recuperar la energía y no sentirse mal. Me gustaría decirte que esta no es la mejor opción y no debería ser la primera para ti”, explica el especialista.

En consulta, comenta, su prioridad es revisar el estilo de vida de cada paciente para encontrar la causa del problema y corregirla de manera natural.

EL DESCANSO SÍ IMPORTA

Uno de los primeros aspectos que analiza es la calidad del sueño. Güereca señala que dormir entre seis y ocho horas continuas por la noche favorece una adecuada recuperación del organismo. La falta de descanso, añade, suele manifestarse con cansancio durante el día, baja energía e incluso dolores de cabeza.

El especialista también destaca que una hidratación insuficiente puede provocar fatiga. Aunque las necesidades varían de una persona a otra, recomienda consumir entre dos y dos litros y medio de agua natural al día.

Además, advierte que una alimentación pobre en frutas y verduras puede traducirse en un menor aporte de vitaminas y minerales indispensables para el funcionamiento del cuerpo y la producción de energía.

MOVERSE PARA TENER MÁS ENERGÍA

Contrario a la creencia de que descansar todo el día ayuda a recuperar fuerzas, la actividad física moderada también desempeña un papel importante.

El ejercicio contribuye a mejorar la circulación, la oxigenación de los tejidos y diversas funciones del organismo, por lo que mantenerse activo puede ayudar a disminuir la sensación de fatiga.

Otro factor que influye es la cantidad de macronutrientes consumidos diariamente. “Alguna deficiencia en la cantidad de macronutrientes que consumes también provoca una falta de energía y cansancio; me refiero a proteínas, carbohidratos y grasas naturales. Debes tener un balance adecuado a tus necesidades diarias para evitar sentir esta fatiga corporal”, señala.

PRIMERO LOS HÁBITOS

Para Güereca, cuando alguno de estos aspectos no está equilibrado es común experimentar cansancio constante. “Corrige estos pequeños detalles antes de comenzar a consumir cualquier suplemento o medicamento para querer aumentar tu energía”. Incluso advierte que, si persisten malos hábitos, “es muy probable que cualquier suplemento o medicamento que consumas no haga el efecto que promete en tu cuerpo debido a alguna deficiencia en tu organismo”.

¿CUÁNDO ACUDIR CON UN ESPECIALISTA?

Finalmente, el nutriólogo recomienda buscar atención profesional cuando el cansancio se vuelve frecuente o persistente.

Una valoración nutricional permite detectar posibles deficiencias y diseñar un plan de alimentación acorde con las necesidades de cada persona.

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