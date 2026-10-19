Cantante duranguense conquista escenarios en Europa

Una joven originaria de Durango ha logrado llevar su voz hasta Italia, donde tuvo la oportunidad de participar en distintos eventos musicales, incluyendo un concierto de una de las bandas más reconocidas del género regional mexicano.

Se trata de Georgina Burciaga, una cantante duranguense que recientemente estuvo en Europa para presentarse en distintas ciudades italianas, entre ellas Roma, Monteleone y Taranto.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en Roma, donde participó en un concierto de la Banda El Recodo, una de las agrupaciones más reconocidas de la música sinaloense.

Además, la joven intérprete participó en la celebración del Grito de Independencia de México en la residencia oficial de la Embajada de México en El Vatino, donde cantó ante varios embajadores.

Su talento también la ha llevado a escenarios de Estados Unidos y próximamente participará en eventos musicales en la Ciudad de México y Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Con una invitación para presentarse en Las Vegas en enero de 2027, Georgina Burciaga continúa abriéndose camino en la música, demostrando que el talento duranguense no conoce fronteras.