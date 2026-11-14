Caos aéreo en EU obliga a la NFL a cambiar árbitros; uno dirigirá dos partidos el mismo día

Las complicaciones para viajar en Estados Unidos alcanzaron a la NFL y provocaron un movimiento poco habitual para la jornada del domingo: un mismo árbitro tendrá que trabajar en dos estadios y trasladarse por carretera entre ambos encuentros.

La liga anunció este sábado 14 de noviembre ajustes en sus asignaciones arbitrales, luego de que la suspensión de despegues ordenada el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) afectara las conexiones aéreas en el país.

La medida consiste en reasignar oficiales a partidos ubicados a una distancia que puedan recorrer en automóvil desde sus ciudades de residencia, para garantizar que lleguen a los estadios.

Un árbitro, dos partidos y un viaje por carretera

El caso más llamativo es el de Don Willard, quien asumirá como árbitro principal en el encuentro entre Miami Dolphins e Indianapolis Colts y, posteriormente, en el duelo entre Pittsburgh Steelers y Cincinnati Bengals.

El primer compromiso se disputará en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis. Al terminar, Willard deberá trasladarse aproximadamente 177 kilómetros hasta el Paycor Stadium de Cincinnati, donde se celebrará el partido del domingo por la noche.

Su doble asignación forma parte de los ajustes de emergencia con los que la NFL busca mantener cubierta la jornada pese a las dificultades de transporte.

Activan a árbitros suplentes

Los cambios también incluyen a Duane Heydt, quien será árbitro principal del encuentro entre Carolina Panthers y New Orleans Saints, y a Barry Anderson, que encabezará el equipo arbitral del Jacksonville Jaguars contra Tennessee Titans.

Habitualmente, Heydt y Anderson desempeñan la función de umpire, mientras que Willard trabaja como juez lateral.

Sin embargo, los tres están preparados para asumir la responsabilidad de árbitro principal cuando sea necesario. La NFL explicó que cada una de sus 17 cuadrillas arbitrales tiene identificado a un suplente para ese puesto, quien recibe preparación durante el año.

Los partidos mantienen sus horarios

Pese a las modificaciones en el arbitraje, la NFL confirmó a Front Office Sports que los encuentros del domingo mantienen su programación.

La suspensión nacional de despegues fue levantada el viernes por la noche, aunque las afectaciones continuaron por los retrasos y cancelaciones acumulados.

Así, el impacto en la NFL ya dejó una escena inusual para este fin de semana: un oficial que deberá terminar un partido, tomar carretera y llegar a otro estadio para volver a ponerse al frente del arbitraje.