Caos en el AICM por doble cancelación de vuelo de Air France con destino a París

Momentos de tensión y fuertes reclamos se registraron este sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que pasajeros de Air France denunciaran la cancelación, por segundo día consecutivo, de un vuelo con destino a París.

De acuerdo con múltiples reportes en redes sociales, la situación comenzó a escalar cuando los viajeros afectados acudieron a los mostradores de la aerolínea en busca de respuestas sobre la reprogramación de su viaje .

Pasajeros reclamaron falta de información

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas congregadas frente al área de atención de Air France dentro del AICM, donde se escuchan gritos y reclamos dirigidos al personal de la compañía.

La principal inconformidad de los viajeros habría sido la falta de una explicación clara sobre los motivos de la nueva cancelación y sobre las alternativas que tendrían para poder llegar a su destino.

Algunos usuarios aseguraron que ya habían enfrentado retrasos y cambios desde el día anterior, por lo que la segunda suspensión incrementó la frustración entre quienes permanecían varados.

Continúa la incertidumbre para los viajeros afectados

Por ahora, la información disponible señala que Air France enfrentó reclamos luego de cancelar nuevamente el servicio que debía salir desde la Ciudad de México hacia Francia. Aparentemente, los pasajeros habrían denunciaron que la suspensión ocurrió por segundo día consecutivo y que no habían recibido una explicación suficiente sobre las causas.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las complicaciones que pueden enfrentar los pasajeros cuando una cancelación se prolonga durante varias horas o incluso días, particularmente en vuelos internacionales.

Los viajeros permanecieron a la espera de alternativas para continuar su traslado, mientras en redes sociales continuaban circulando imágenes de los reclamos registrados en el aeropuerto capitalino.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente una causa definitiva de las cancelaciones ni un balance oficial sobre cuántos pasajeros resultaron afectados, por lo que se espera que Air France o las autoridades aeroportuarias amplíen la información sobre lo ocurrido.