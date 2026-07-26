Durango

ANTICORRUPCIÓN

Capacitan a más 400 servidores públicos de Durango en prevención y combate a la corrupción

La capacitación forma parte de las acciones preventivas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Capacitan a más 400 servidores públicos de Durango en prevención y combate a la corrupción

Capacitan a más 400 servidores públicos de Durango en prevención y combate a la corrupción

JUAN M. CÁRDENAS
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Durante el primer semestre de 2026, un total de 456 servidoras y servidores públicos participaron en 14 jornadas de capacitación relacionadas con la prevención y combate a la corrupción, así como con la integridad y las responsabilidades en el servicio público.

Las actividades fueron impartidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Durango y estuvieron dirigidas a personal de administraciones municipales, corporaciones de vialidad y seguridad pública, así como a cadetes de las policías Investigadora de Delitos, Estatal y Municipal. También participaron agentes del Ministerio Público y peritos.

Según informó el propio organismo, los contenidos abordaron temas relacionados con la prevención, detección e investigación de hechos de corrupción y tortura, además de ética pública, responsabilidades administrativas y cultura de la legalidad.

La capacitación forma parte de las acciones preventivas de la FECC para fortalecer las capacidades de quienes desempeñan funciones públicas, y reducir riesgos de conductas que puedan afectar el funcionamiento de las instituciones.

Además de la investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción, la Fiscalía contempla la capacitación como una herramienta para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas dentro del servicio público.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ANTICORRUPCIÓN DURANGO CAPACITACIÓN capacitación, Fiscalía, responsabilidades, Durango

               

                
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