Capacitan a más 400 servidores públicos de Durango en prevención y combate a la corrupción

Durante el primer semestre de 2026, un total de 456 servidoras y servidores públicos participaron en 14 jornadas de capacitación relacionadas con la prevención y combate a la corrupción, así como con la integridad y las responsabilidades en el servicio público.

Las actividades fueron impartidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Durango y estuvieron dirigidas a personal de administraciones municipales, corporaciones de vialidad y seguridad pública, así como a cadetes de las policías Investigadora de Delitos, Estatal y Municipal. También participaron agentes del Ministerio Público y peritos.

Según informó el propio organismo, los contenidos abordaron temas relacionados con la prevención, detección e investigación de hechos de corrupción y tortura, además de ética pública, responsabilidades administrativas y cultura de la legalidad.

La capacitación forma parte de las acciones preventivas de la FECC para fortalecer las capacidades de quienes desempeñan funciones públicas, y reducir riesgos de conductas que puedan afectar el funcionamiento de las instituciones.