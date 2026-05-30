Capacitan sobre prevención del suicidio a 350 servidores públicos de Durango

Alrededor de 350 servidores públicos de Durango participaron durante viernes y sábado en una capacitación especializada para fortalecer sus conocimientos y herramientas en materia de prevención del suicidio.

Los temas abordados durante la jornada fueron "Psicología de urgencias y emergencias" y "Comportamiento no consciente aplicado a la prevención del suicidio", impartidos por los especialistas españoles Pedro Martín-Barrajón Morán y Juan Manuel García.

Esta actividad tiene como objetivo impulsar la capacitación continua en salud mental y fortalecer las estrategias de prevención del suicidio, reconociendo el compromiso y la vocación de quienes diariamente brindan atención a la población en situaciones de vulnerabilidad o emergencia.

La coordinadora estatal de Salud Mental y Adicciones, Carolina Herrera Ortiz, señaló que se busca incrementar el número de personas capacitadas y con las herramientas necesarias para detectar factores de riesgo y contribuir a la prevención del suicidio en Durango, una problemática que, lamentablemente, ha mostrado un incremento en los últimos años.

Agregó que la formación constante de servidores públicos y personal de atención directa a la ciudadanía es fundamental para fortalecer la red de apoyo y atención en salud mental en la entidad.