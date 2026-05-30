Durango

PREVENCIÓN DE SUICIDIO

Capacitan sobre prevención del suicidio a 350 servidores públicos de Durango

En Durango, el suicidio ha mostrado un incremento en los últimos años. 

Capacitan sobre prevención del suicidio a 350 servidores públicos de Durango

Capacitan sobre prevención del suicidio a 350 servidores públicos de Durango

SAÚL MALDONADO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Alrededor de 350 servidores públicos de Durango participaron durante viernes y sábado en una capacitación especializada para fortalecer sus conocimientos y herramientas en materia de prevención del suicidio. 

Los temas abordados durante la jornada fueron "Psicología de urgencias y emergencias" y "Comportamiento no consciente aplicado a la prevención del suicidio", impartidos por los especialistas españoles Pedro Martín-Barrajón Morán y Juan Manuel García. 

Esta actividad tiene como objetivo impulsar la capacitación continua en salud mental y fortalecer las estrategias de prevención del suicidio, reconociendo el compromiso y la vocación de quienes diariamente brindan atención a la población en situaciones de vulnerabilidad o emergencia. 

La coordinadora estatal de Salud Mental y Adicciones, Carolina Herrera Ortiz, señaló que se busca incrementar el número de personas capacitadas y con las herramientas necesarias para detectar factores de riesgo y contribuir a la prevención del suicidio en Durango, una problemática que, lamentablemente, ha mostrado un incremento en los últimos años. 

Agregó que la formación constante de servidores públicos y personal de atención directa a la ciudadanía es fundamental para fortalecer la red de apoyo y atención en salud mental en la entidad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SALUD MENTAL prevención del suicidio prevención, servidores, fortalecer, atención

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas