Captan a Emma Coronel bailando con famoso cantante de regional mexicano; ¿quién es?

Emma Coronel se volvió tendencia en redes sociales después de que comenzara a circular un video en el que aparece bailando muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta.

El encuentro rápidamente provocó especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, la relación entre ambos no surgió de la nada, ya que Emma y Roberto se conocen desde hace varios años y anteriormente han coincidido en distintos contextos.

La escena ocurrió durante una celebración organizada por el creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como "Lonche de Huevito", quien festejó la adquisición de un nuevo vehículo deportivo de lujo.

Durante la fiesta, la exreina de belleza también fue captada cantando y conviviendo con diferentes streamers y cantantes del regional mexicano, entre ellos Gerardo Ortiz y Chuy Lizárraga.

Roberto Carlos Aguirre Tapia es un cantante estadounidense de música regional mexicana. Nació en San Diego, California, aunque pasó gran parte de su infancia y juventud en Culiacán, Sinaloa.

¿Quién es Roberto Tapia, el cantante que apareció con Emma Coronel?

Su historia con la música comenzó desde muy pequeño. A los 9 años empezó a estudiarla y con el paso del tiempo aprendió a tocar instrumentos como el clarinete, la tambora y la guitarra.

Posteriormente se especializó en clarinete y otros instrumentos en el Instituto Sinaloense de Cultura de Culiacán, Sinaloa.

Su formación musical también lo llevó a desarrollarse como compositor y arreglista, tanto para sus propios proyectos como para otros artistas que recurrieron a sus composiciones para nuevos materiales.

¿Cuándo comenzó la carrera musical de Roberto Tapia?

En 2002, Roberto Tapia lanzó su primer álbum, titulado "Roberto Tapia", con Sony International.

El material combinó elementos de la música regional norteña con sonidos de electrónica y hip hop, una mezcla que marcó los primeros pasos de su trayectoria profesional.

Con el tiempo, el cantante consiguió una lista de temas reconocidos entre los que aparecen "El Pistolero", "Amores como el Nuestro", "Peor que a un Perro", "Sólo Piensa que te Quiero", entre otros.

Varias de estas canciones corresponden a corridos escritos por el propio cantante, consolidando también su faceta como compositor de regional mexicano.

Sin embargo, su trayectoria no se ha limitado a los escenarios relacionados con los corridos.

El cantante participó en "La Voz Kids" en Estados Unidos, programa transmitido por Telemundo, donde compartió participación con figuras como Prince Royce y Paulina Rubio.

¿Por qué Roberto Tapia se alejó de la música durante varios años?

Detrás de la carrera de Roberto también existe una etapa personal complicada.

El cantante reveló hace algunos meses que permaneció más de cinco años alejado de la música debido a una fuerte depresión, situación que afectó diferentes aspectos de su vida.

Durante ese periodo, Tapia habló sobre lo difícil que fue atravesar esa etapa y reconoció que llegó a contemplar el suicidio.

Después de ese retiro, el intérprete comenzó una nueva etapa profesional y regresó gradualmente a la actividad musical.

En 2025, inició una nueva etapa con el álbum "Amándote", publicado el 10 de octubre de 2025. El material incluyó canciones como "Amándote", "De Sinaloa", "El Rey de la Palma" y "La Barbie".

A este proyecto se sumaron el disco en vivo "Borrachos" y sencillos como "Los Años Que Yo Tengo", "Señor Dios" y "Volver a Empezar".

En el ámbito familiar, Roberto Tapia tiene tres hijos. Es padre de un niño llamado Roberto Jr., a quien cariñosamente llama "Robertito", además de sus hijas Victoria y Claudia.