Captan a hijo menor de AMLO en antro exclusivo donde consumo mínimo estaría entre 44 y 55 mil pesos

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue captado en un club nocturno exclusivo de la Ciudad de México, cuyas reservaciones en áreas VIP tendrían un consumo mínimo de hasta 55 mil pesos, según información difundida en redes sociales.

Las imágenes comenzaron a circular el miércoles 21 de octubre y regresaron al tema de conversación las críticas sobre la austeridad que el exmandatario promovió durante su gobierno, luego de que el joven fuera relacionado con PANEM, un establecimiento ubicado en la zona de Polanco.

La grabación fue difundida por el usuario conocido como Vampipe, quien aseguró que la salida ocurrió el pasado 16 de octubre. En el video se observa a Jesús Ernesto, de 19 años, dentro del lugar, con un vaso en la mano y acompañado por otras personas.

De acuerdo con la publicación, el joven habría estado en una de las áreas exclusivas del club, donde el consumo mínimo por mesa se estima entre 44 mil y 55 mil pesos. Sin embargo, el material no permite confirmar cuánto habría gastado ni quién pagó los posibles consumos.

PANEM, un club nocturno con reservaciones VIP en Polanco

El establecimiento se encuentra en Campos Elíseos 290, en la colonia Polanco IV Sección, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, y abrió sus puertas en mayo de 2025.

Su concepto combina música electrónica, presentaciones de DJs, iluminación y producción audiovisual, además de espacios reservados para quienes buscan una experiencia distinta a la entrada general.

El club opera los jueves, viernes y sábados, de las 23:00 a las 04:00 horas. Para ingresar, mantiene un código de vestimenta que exige ropa formal o casual elegante y restringe prendas deportivas y shorts.

Aunque el establecimiento no tiene una lista pública completa de tarifas, las referencias difundidas en internet sitúan el costo de entrada general entre 350 y 500 pesos. En cuanto a las mesas VIP, las cifras atribuidas a las reservaciones apuntan a consumos que pueden alzanzar decenas de miles de pesos.

También se han mencionado precios de entre mil y 3 mil dólares por servicio de botellas durante los fines de semana, aunque estos montos no son tarifas oficiales confirmadas por el negocio.

Cuestionan austeridad

La difusión del video provocó comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la presencia del hijo del expresidente en un establecimiento de este tipo y la relacionaron con el discurso de la austeridad que caracterizó al gobierno de López Obrador.

Entre las reacciones estuvo la del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien tomó la publicación para lanzar críticas sobre la congruencia entre ese principio político y el estilo de vida que se le atribuye a la familia del expresidente.