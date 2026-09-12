Captan a mando policiaco con banda norteña y en presunto estado de ebriedad dentro de instalaciones

Un elemento de la Policía del Estado de México fue separado provisionalmente de su cargo luego de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparece uniformado y en una situación comprometida.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el agente pertenece a la Dirección General de Combate a Robo de Vehículos de la zona oriente del Estado de México.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) confirmó la autenticidad de la grabación e informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Contenido comenzó a viralizarse

En las imágenes puede observarse al policía mientras canta frente a músicos que interpretan música norteña . Durante la grabación, el elemento aparece con uniforme oficial y portando su arma de cargo, mientras al fondo se distingue un escudo relacionado con la Policía estatal.

La propia SSEM señaló que el servidor público se encontraba presuntamente en “estado inconveniente”, aunque hasta el momento no se ha detallado públicamente si existió alguna prueba que permitiera confirmar consumo de alcohol u otra sustancia.

La dependencia también indicó que la conducta registrada sería ajena a las funciones institucionales que debía desempeñar en ese momento, razón por la cual se determinó separarlo de manera provisional mientras avanza el procedimiento interno.

Investigan a fondo el caso

Uno de los elementos que más atención ha generado es que, de acuerdo con la información oficial difundida y comentarios en redes sociales, los hechos habrían ocurrido durante el horario laboral del policía.

Bajo este contexto, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) inició una investigación para determinar las condiciones en las que se realizó la grabación y establecer si existen responsabilidades administrativas.

Por ahora, la medida tomada contra el elemento consiste únicamente en una separación provisional del cargo, por lo que no se ha informado sobre una destitución definitiva ni sobre alguna sanción adicional.