Captan a pata con sus crías intentando cruzar vialidad en Durango; piden apoyo | VIDEO

La presencia de una pata acompañada de sus cinco crías en una transitada vialidad de la ciudad de Durango generó preocupación entre algunos ciudadanos, quienes alertaron sobre el riesgo al que estaban expuestas las aves al intentar desplazarse entre vehículos.

A través de una denuncia ciudadana que llegó a El Siglo de Durango, algunos duranguenses expresaron su preocupación al observar a una pata con sus crías tratando de cruzar por una vialidad en la ciudad de Durango.

El ave, con cinco de sus crías, fue captado en calle Nazas en su cruce con carretera Durango-Mezquital, e incluso en el breve video compartido a El Siglo de Durango, se observa cómo la pata incluso intenta cruzar la vialidad, pero regresa desorientada hacia la banqueta.

La escena llamó la atención de quienes se encontraban en la zona, debido al peligro que representa para las aves permanecer en un área con alta circulación vehicular, además de que se trata de una especie que habitualmente habita en cuerpos de agua o zonas con vegetación cercana.

De acuerdo con información que se pudo investigar, se trataría de una especie de pato mayormente acuático, por lo que llamó la atención su presencia entre las vialidades de la ciudad.

Hasta el momento, no se ha informado si alguna autoridad ambiental o de Protección Civil intervino para resguardar a las aves; sin embargo, quienes realizan la denuncia pidieron la intervención de alguien para ponerlos a salvo.