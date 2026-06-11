Captan a Secretario de Seguridad de Durango en el Mundial mientras fuerzas federales están en el estado

Este jueves 11 de junio comenzó la fiesta más grande del futbol en el Estadio Ciudad de México. Entre gritos y emoción, una escena captada en el público no solo llamó la atención, sino que generó indignación entre duranguenses, al observar al Secretario de Seguridad del Estado en medio del público, luego de que apenas este pasado miércoles llegaran a la capital los “Murciélagos” del Ejército Mexicano.

A pesar de tener una capacidad superior a los 80 mil asistentes, entre el público, y en imágenes transmitidas a través de televisión abierta, se logró ver al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango, Óscar Galván Villarreal, quien incluso habría ido acompañado de sus tres hijos para presenciar el partido inaugural del Mundial 2026.

Las imágenes comenzaron a circular las redes sociales rápidamente, obteniendo múltiples reacciones por parte de duranguenses que criticaron la presencia del funcionario en el Estadio Ciudad de México, apenas un día después de que a la ciudad de Durango arribaran elementos del grupo élite del Ejército conocido como los “Murciélagos”.

Además, la presencia de Galván en el partido de la Selección Mexicana contra Sudáfrica se dio al mismo tiempo en el que se llevaba a cabo una reunión de la mesa de seguridad del estado de Durango, en la que, claramente, no estuvo presente el funcionario.

Fotos: Redes sociales

Fotos: Redes sociales

Polémica en medio de operativos en Durango

Las críticas hacia el Secretario de Seguridad se avivaron debido a los recientes hechos que se han desarrollado en Durango, que se ha visto envuelta en operativos, enfrentamientos, detenciones y aseguramientos de armas de alto calibre, vehículos y equipo táctico.

Además, tras la llegada de los “Murciélagos” a la ciudad de Durango, autoridades locales de seguridad no han emitido más detalles sobre las acciones que llevarán a cabo en la capital.