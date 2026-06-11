Captan a sujeto intentando abrir camioneta durante partido de México; piden ayuda para localizarlo

Una cámara de seguridad captó el momento en que una persona presuntamente intentó abrir una camioneta estacionada en la ciudad de Durango, por lo que ciudadanos solicitaron apoyo para identificar y localizar al responsable.

De acuerdo con la denuncia pública compartida a este medio, los hechos ocurrieron este jueves 11 de junio, durante el partido de la Selección Mexicana, en la zona de Felipe Pescador, entre Ramírez y Castañeda.

Dañó las chapas de la unidad

Según el reporte ciudadano, la unidad afectada es una camioneta tipo Ranger, propiedad de un trabajador del lugar, la cual se encontraba estacionada en un área donde suelen resguardar camionetas y camiones.

En el video se observa a una persona acercarse a la camioneta y permanecer junto a la puerta del conductor. De acuerdo con el testimonio compartido, el sujeto habría dañado las chapas de la unidad, aparentemente utilizando un desarmador u otro objeto, aunque no logró abrirla.

“Le descompuso todas las chapas, pero no la pudo abrir”, señaló la persona que reportó el hecho.

Piden apoyo para identificarlo

Los afectados difundieron el video con la intención de que la ciudadanía ayude a ubicar al presunto responsable y aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

También hicieron un llamado a extremar precauciones, sobre todo en horarios en los que puede disminuir la vigilancia por eventos masivos o partidos de futbol.

Se recomienda a quienes cuenten con información sobre este caso reportarla directamente a las autoridades correspondientes y evitar confrontar a la persona señalada.