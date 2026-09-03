Captan al abogado de 'El Mayo' Zambada protagonizando trifulca en calles de CDMX

Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que ha formado parte de la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada, fue identificado durante una trifulca registrada afuera de un restaurante de Polanco, en la Ciudad de México.

El altercado ocurrió el domingo 30 de agosto y fue grabado por comensales y transeúntes, quienes comenzaron a difundir las imágenes en redes sociales.

Una mesa habría provocado el conflicto

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios nacionales, la confrontación comenzó luego de que en el restaurante El Karisma no le asignaran al abogado una mesa que, presuntamente, había reservado previamente.

Penilla Rodríguez habría reaccionado de manera violenta e intentado golpear a un mesero y al gerente del establecimiento. En las grabaciones se observa el momento en que varias personas intervienen mientras la discusión continúa en la vía pública.

Un elemento policiaco trató de contener la situación, pero el litigante también se confrontó con él, por lo que el agente solicitó refuerzos. Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han informado si hubo personas detenidas o si se presentó alguna denuncia por lo ocurrido.

Fue sancionado por Estados Unidos

Además de participar en la defensa de “El Mayo” Zambada, Penilla Rodríguez ha representado a Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, exlíder de Los Zetas y del Cártel del Noreste.

El 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó al abogado en su lista de personas sancionadas. El Departamento del Tesoro lo acusó de prestar servicios fuera de una relación convencional entre abogado y cliente y de servir como intermediario entre “El Z-40” y miembros del Cártel del Noreste.

La dependencia estadounidense sostuvo que estas acciones habrían permitido a Treviño Morales conservar influencia dentro de la organización criminal pese a permanecer encarcelado.