Captan al senador morenista Enrique Inzunza en el AICM rumbo a Culiacán pese a investigación de FGR

El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, fue captado la mañana de este martes 25 de agosto en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), antes de abordar un vuelo con destino a Culiacán, en medio de las investigaciones que permanecen abiertas en México y de una acusación formal presentada en Estados Unidos.

De acuerdo con información por parte de medios nacionales, el legislador abordó el vuelo 162 de Aeroméxico rumbo a Sinaloa, el cual despegó alrededor de las 7:48 horas .

¿Qué investiga la FGR sobre Enrique Inzunza?

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por autoridades de Estados Unidos dentro del caso que también involucra a exfuncionarios y servidores públicos de Sinaloa.

La existencia de estas indagatorias fue confirmada por el Gobierno federal el pasado 21 de agosto. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a las autoridades estadounidenses las pruebas utilizadas para sustentar las acusaciones presentadas en aquel país. Hasta ahora, no se ha informado de una resolución definitiva en México que determine la responsabilidad penal o exonere al senador.

Inzunza incluso acudió el 26 de mayo a las instalaciones de la FGR en Culiacán para atender un citatorio relacionado con el expediente. En aquella ocasión aseguró que se presentó sin abogado y que asumiría personalmente su defensa.

Inzunza prepara su regreso presencial al Senado

La aparición del legislador en el AICM ocurre además a pocos días de su anunciado regreso a las actividades presenciales . Inzunza confirmó que pretende acudir el próximo 30 de agosto a la reunión plenaria de los senadores de Morena y posteriormente participar en las sesiones del periodo ordinario que comenzará el 1 de septiembre.

El eventual regreso ha provocado diferentes posturas dentro del propio partido, mientras algunos legisladores consideran que debería solicitar licencia mientras continúen las investigaciones, otros han señalado que no existe actualmente una determinación judicial que le obligue a separarse del cargo.

Por ahora, su traslado hacia Culiacán no implica ningún cambio conocido en su situación jurídica, la FGR mantiene abiertas sus investigaciones, mientras que la acusación en Estados Unidos continúa vigente.