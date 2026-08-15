Captan asalto a un negocio en Jardines de Durango; buscan a responsables | VIDEO

Este pasado viernes 14 de agosto por la noche, un negocio de la ciudad de Durango fue víctima de un asalto, en el que los presuntos responsables lograron llevarse dinero en efectivo. El hecho fue captado a través de una cámara de vigilancia instalada dentro del local.

Captan robo a través de cámaras de vigilancia

A través de redes sociales, se compartió un video y algunas fotografías captadas por una cámara de vigilancia establecida dentro de la tienda Naranjero, ubicada en la calle Haití, en la colonia Jardines de Durango.

La información captada por las cámaras de vigilancia, indica que el hecho ocurrió acerca de las 21:28 horas de este pasado viernes, cuando dos sujetos que portaban cubrebocas, ingresaron al negocio para llevarse el dinero en efectivo que había en la caja.

En el video se logra observar cómo primero un hombre joven ingresa al local, vestido en ropa clara con mangas negras, y una gorra del mismo color, así como un cubrebocas color blanco.

Apenas unos segundos después, ingresa un segundo sujeto, quien viste una sudadera color blanca con la que logra cubrir gran parte de su rostro.

En el material se logra escuchar como el primero de estos objetos dice "buenas noches”, momento en que aparece en toma un joven encargado de la tienda.

Sin mediar muchas palabras, y en cuestión de segundos, los dos asaltantes se acercan a la caja y el joven se ve obligado a mostrarles dónde tienen guardado el dinero.

Aunque en el audio no se logra distinguir exactamente las palabras que intercambian, los dos asaltantes comienzan a sacar el dinero de la caja registradora, mientras el joven trabajador permanece a un costado con las manos en alto, evitando ser agredido por los ladrones.

Segundos después, ambos objetos con el rostro aun cubierto guardan el dinero dentro de los bolsillos de sus pantalones y sudaderas, para después salir tranquilamente del local.

“Da mucha impotencia y tristeza que, con tanto esfuerzo, uno saque adelante un negocio y de un momento a otro te quiten lo que tanto trabajo cuesta”, señaló a través de sus redes sociales la dueña del local afectada por el robo.

Piden ayuda para identificar a responsables

Aunque en el video no se logra distinguir por completo el rostro de los involucrados, la afectada pidió ayudar para tratar de reconocerlos.

“Tal vez alguien los reconozca y pueda ayudarnos a identificarlos. Por favor, no los confronten. Cualquier información puede ser reportada a las autoridades”, señala.