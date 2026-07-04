Captan a presuntos ladrones de autopartes en la colonia Del Maestro; buscan identificarlos | VIDEO

Dos presuntos ladrones de autopartes, a bordo de una motocicleta, fueron captados a través de una cámara de vigilancia instalada en la ciudad de Durango, por lo que se pide la colaboración para tratar de identificarlos.

Fue a través de una denuncia ciudadana que llegó a El Siglo de Durango que se advirtió a los automovilistas sobre una situación que, de acuerdo a lo narrado, ha ocurrido en múltiples ocasiones.

Los hechos, de acuerdo con la denunica, ocurren en la colonia Del Maestro, exactamente a espaldas del Panteón de Oriente, donde dos hombres a bordo de una motocicleta serían los responsables de múltiples robos a vehículos que se estacionan en la zona.

En un video captado el pasado 2 de julio, cerca de las 17:00 horas, se observa a los hombres acercándose a varios vehículos que están estacionados a un costado de la avenida.

Al acercarse a la zona, uno de los hombres desciende de la motocicleta y se acerca a los vehículos estacionados, y después de unos minutos, y tras charlar con su compañero, se dirige a una camioneta de la marca Jeep para abrir el cofre y tomar lo que parece ser la batería, para después huir en la moto.

Quien denuncia indica que han sido múltiples las ocasiones en las que se registran robos similares en la colonia Del Maestro, y aunque se desconoce si se trate de los mismos responsables, advierten a la ciudadanía a tomar sus precauciones al estacionar en este sector de la ciudad de Durango.

De igual manera, compartieron una serie de fotografías en las que se logra observar los rostros de los motociclistas, tratando de que puedan ser identificados para que se hagan responsables de los hechos.