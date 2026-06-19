Captan momento en que aficionados son arrollados en pleno festejo del triunfo de México | VIDEO

Lo que parecía felicidad para muchos aficionados por el triunfo de México ante Corea del Sur, terminó en momentos de angustia para varios de ellos, pues se encontraban en las calles festejando y un conductor los arrolló.

El hecho ocurrió la noche del jueves 18 de junio cuando decenas de hombres y mujeres se encontraban sobre la vía pública disfrutando del momento y, como en otras ocasiones, cuando un vehículo pasaba entre ellos corrían y lo sacudían, brincaban sobre él o arrojaban cerveza.

Sin embargo, en medio de esto, uno de los conductores decidió acelerar sin importarle que se encontraban algunas personas a frente de la camioneta y arrastrándolos unos cuantos metros.

El momento quedó captado por quienes se encontraba en la glorieta de Pancho Villa, en Chihuahua, mientras que otros golpeaban el vidrio para que se detuviera, pero este siguió y luego huyó del sitio.

No obstante, metros más adelante terminó chocando contra un poste de una avenida cercana y elementos de la Policía Municipal arribaron al hecho para detenerlo.

De acuerdo a la información, el hombre que conducía la unidad se encontraba en primer grado de ebriedad y al menos tres personas resultaron lesionadas tras el atropellamiento.

Las víctimas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a un hospital de la capital, en donde los diagnosticaron con leves lesiones y fuera de peligro, para después darlos de alta.