Captan pipa regando áreas verdes en Durango… minutos después de la tromba | VIDEO

Durango volvió a dejar una postal tan curiosa como irónica luego de la fuerte tromba registrada la tarde de este lunes 22 de junio, cuando conductores captaron en video a una pipa de Servicios Públicos Municipales regando áreas verdes mientras la ciudad aún permanecía sufriendo las afectaciones por la lluvia.

La escena fue grabada desde un vehículo en circulación y compartida por Vladimir Martínez, en una vialidad donde todavía se observaba el pavimento completamente húmedo, charcos y cielo nublado, luego de la intensa precipitación que sorprendió a los duranguenses durante la tarde.

En el video, que comenzó a circular en redes sociales, se observa a la unidad municipal avanzando mientras lanza agua hacia el camellón, pese a que minutos antes una fuerte tormenta había dejado afectaciones y acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad.

La situación provocó comentarios entre los propios automovilistas que grabaron el momento.

“Estos se pasan, ve”, se escucha decir a una persona en el video.

Después, con evidente tono de ironía, agrega: “Rieguen, rieguen, compañeros, rieguen, que está todo inundado. Más agua”.

De acuerdo con datos oficiales proporcionados por el Observatorio Meteorológico Durango, la tormenta convectiva registrada este lunes en la ciudad capital estuvo acompañada de importante actividad eléctrica y dejó una acumulación de 33 milímetros de lluvia entre las 15:00 y las 16:00 horas.

El dato vuelve todavía más llamativa la escena, pues mientras en varias zonas se atendían reportes por la lluvia, la pipa continuaba con labores de riego en áreas verdes.

Aunque se desconoce si la unidad seguía una ruta previamente establecida, el momento fue tomado con humor por ciudadanos, quienes no dejaron pasar la contradicción visual de ver una pipa regando en una ciudad recién empapada por la tromba.

La imagen se suma a los distintos reportes ciudadanos que dejó la lluvia de este lunes en Durango, entre ellos encharcamientos, caída de árboles y afectaciones menores en algunas colonias.