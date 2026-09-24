Captan robo de dos tapones de automóvil en el fraccionamiento Cristóbal Colón, en Durango

Una cámara de seguridad captó el momento en que personas presuntamente robaron dos tapones de un automóvil estacionado en el fraccionamiento Cristóbal Colón, de la ciudad de Durango, la noche del miércoles 23 de septiembre.

En la grabación se observa que un vehículo blanco pasa por la calle y, minutos después, vuelve a aparecer cerca de los automóviles estacionados. Hacia el final del video, una persona se aproxima a uno de los vehículos y se retira poco después. Parte de sus movimientos queda fuera del ángulo de la cámara, detrás de un árbol.

De acuerdo con la denuncia compartida con este medio, del automóvil fueron sustraídos dos tapones. Quienes reportaron el hecho señalan que las personas involucradas habrían llegado en un taxi; la grabación no permite confirmar la identidad de sus ocupantes ni distinguir las placas de la unidad.

Los afectados difundieron el video con la intención de alertar a otros habitantes del fraccionamiento y solicitar información que ayude a identificar a los responsables. Hasta el momento no se cuenta con información sobre una denuncia formal ante las autoridades.