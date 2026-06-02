Captan supuesto lamento en Puente de la Concordia, lugar donde explotó una pipa | VIDEO

El próximo 10 de septiembre se cumple un año de la tragedia que sacudió a Ciudad de México, cuando una pipa de gas explotó sobre el Puente de la Concordia y personas que circulaban por el lugar, a pie y en vehículos, fueron alcanzadas.

Aunque la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad fue oportuna, el saldo final de este hecho fue de 30 personas fallecidas a causa de quemaduras y daños colaterales por el siniestro , así como decenas de lesionados.

Los hechos conmocionaron a todo México durante los meses posteriores, sin embargo, en días recientes la situacion volvió a revivirse, pues un motociclista supuestamente habría captado un lamento al cruzar por esta zona.

¿Lamentos en el Puente de la Concordia?

El video fue compartido a través de TikTok por el usuario @mrgassloficialmx, acompañado de la descripción "escuché un grito donde fue la explosión de la pipa ustedes juzguen".

Según los datos, fue tomando el pasado 25 de mayo de 2026 a las 19:11 horas y dura 49 segundos.

En las imágenes se aprecia cómo realiza el trayecto por este lugar, se escucha como el viento pega en la cámara y justo cuando pasa bajo el puente, exactamente en la zona donde ocurrió la explosión, de fondo se escucha un grito desesperado.

Los internautas comenzaron a dejar comentarios confirmando que habían escuchado lo mismo , además de dejar una captura de pantalla en donde aseguran que se aprecia una silueta humana segundos antes de que se escuche el lamento.

Sin embargo, hay quienes aseguran solo se trata de un audio sobrepuesto, por lo que el debate entre si era o no continúan en redes.