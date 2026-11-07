Capturan a 4 adolescentes 'alucines' en Durango; paseaban en moto y amenazaban con machetes

Cuatro adolescentes fueron detenidos durante la noche del viernes 6 y madrugada del sábado 7 de noviembre, en la ciudad de Durango, luego de ser sorprendidos presuntamente alterando el orden público e intimidando a habitantes de la colonia 8 de Septiembre, donde elementos de la Policía Estatal les aseguraron un machete y dos motocicletas.

La intervención se realizó como parte del operativo Dragón, luego de que vecinos del mencionado asentamiento solicitaran apoyo a través del número de emergencias 911, al denunciar que un grupo de jóvenes recorría las calles a bordo de motocicletas, provocando a los habitantes y portando armas blancas.

Al recibir el reporte, los elementos estatales se trasladaron a la colonia 8 de Septiembre, donde localizaron al grupo señalado; sin embargo, al percatarse de la presencia policial, la mayoría de los involucrados emprendió la huida, mientras que cuatro adolescentes fueron interceptados por los agentes.

Los detenidos son tres menores de 15 años y uno de 17, todos con domicilio en la colonia Dolores del Río, quienes presuntamente acudían a otros asentamientos para provocar enfrentamientos con jóvenes de la zona. Durante la intervención, los policías aseguraron un machete que, de acuerdo con el reporte, era utilizado para intimidar, además de las dos motocicletas en las que se desplazaban.

Tras su aseguramiento, los cuatro adolescentes fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes por las faltas administrativas que se les atribuyen, mientras que el arma blanca y las unidades quedaron aseguradas como parte de la intervención policial.

Durante el operativo Dragón, los elementos de la Policía Estatal realizaron recorridos de vigilancia en 52 colonias, fraccionamientos y barrios de la capital, donde inspeccionaron a 110 personas, además de revisar 40 vehículos y 10 motocicletas para verificar su documentación, como parte de las acciones de prevención y atención a reportes ciudadanos.