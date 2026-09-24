Capturan a adulto mayor acusado de abuso de una menor, en Poanas; tenía a la víctima en su casa

Un hombre de 61 años fue detenido en Villa Unión, cabecera municipal de Poanas, luego de que la madre de una adololescente de 12 años solicitó auxilio al 911 al observar que el individuo trasladaba a la adolescente en una motocicleta.

El reporte activó un protocolo de búsqueda por parte de elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, quienes localizaron la motocicleta estacionada afuera del domicilio del hombre, en la localidad de El Paraíso II.

Según el reporte, los agentes tocaron a la puerta y el hombre salió con la ropa desabrochada; posteriormente también salió la menor. El individuo, identificado como Mauro, habría argumentado que la adolescente se encontraba con él de manera voluntaria.

El hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de de Durango, donde se determinará su situación jurídica y la responsabilidad que pudiera corresponderle.

Mientas tanto, la adolescente quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.