Capturan a agricultor de 74 años, acusado de extorsión agravada en Gómez Palacio

Un hombre dedicado a las actividades del campo fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

El detenido fue identificado como Carlos, de 74 años de edad, conocido con el apodo de “El Chino”, quien tiene su domicilio en el ejido 6 de Octubre, perteneciente al municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la información recabada, la detención fue realizada por elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestros, quienes dieron cumplimiento al mandato judicial que se encontraba vigente contra el señalado.

En la orden de aprehensión se le señala como probable responsable de extorsión agravada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que presuntamente se cometió el delito.

Tras su detención, Carlos quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal que se sigue en su contra.