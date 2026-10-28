Capturan a hombre acusado de violación agravada en Durango

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su presunta responsabilidad en el delito de violación agravada, quien quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El detenido fue identificado como Manuel de Jesús, también conocido como Manuel, de 35 años de edad, con domicilio en la localidad Francisco Javier Mina, perteneciente al municipio de Pánuco de Coronado, Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre contaba con un mandato judicial vigente por el delito de violación agravada, por lo que personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales llevó a cabo su detención.

Tras su captura, Manuel de Jesús fue puesto a disposición de la autoridad competente que lo requería del Centro de Justicia para la Mujer.

Será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso penal que se sigue en su contra, bajo el principio de presunción de inocencia.