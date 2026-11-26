Un hombre fue detenido en la región Laguna de Durango en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada.

El imputado fue identificado como Margarito, de 64 años de edad, con domicilio en el poblado La Popular, perteneciente al municipio de Gómez Palacio.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado.

El mandamiento judicial fue emitido este miércoles 25 de noviembre por un juez especializado en materia penal relacionada con niñas, niños y adolescentes.

Tras su detención, Margarito fue puesto a disposición del juez de Control correspondiente, ante quien enfrentará el procedimiento penal por el delito que se le atribuye.