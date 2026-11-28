Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) en el municipio de Santiago Papasquiaro, luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de 12 envoltorios con una sustancia con las características de la droga conocida como cristal.

La detención se registró durante la noche de este viernes 27 de noviembre, cuando los investigadores realizaban recorridos por las calles de la localidad La Loma.Alrededor de las 20:00 horas, los policías observaron a un hombre que, según el informe de la corporación, adoptó una actitud evasiva al percatarse de su presencia, guardó un objeto entre sus prendas y comenzó a correr.

Los investigadores descendieron de su vehículo y le dieron alcance metros más adelante, a la altura de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, donde procedieron a entrevistarse con él.El varón se identificó como Ismael, de 48 años de edad, con domicilio en la colonia Las Margaritas, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro.

Durante una revisión, los agentes localizaron en una de las bolsas de su chamarra 12 envoltorios de plástico de color rojo que contenían una sustancia blanca semigranulada, además de 160 pesos en efectivo que llevaba en el pantalón.

Ismael fue detenido y trasladado a la capital duranguense, donde quedó a disposición del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), junto con la sustancia y el dinero asegurados.