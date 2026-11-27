Un joven fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una investigación por el delito de violación agravada en la ciudad de Durango.

El detenido fue identificado como Ángel Uriel, de 20 años de edad, con domicilio en la capital duranguense.

La captura fue realizada en cumplimiento de un mandato judicial emitido en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión del referido delito.

La detención quedó asentada en el informe de incidencias de las corporaciones de seguridad correspondiente a este jueves 26 de noviembre.

Tras su captura, el joven fue remitido al área de Mandamientos Judiciales para continuar con el procedimiento correspondiente.

El señalado quedó a disposición del Juzgado Tercero Especializado del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial.