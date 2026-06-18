Capturan a ladrón dentro de vivienda en Jardines de Durango

Un joven de 28 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras ser sorprendido al interior de una vivienda en el fraccionamiento Jardines de Durango, en la capital duranguense, cuando presuntamente intentaba cometer un robo.

El incidente ocurrió luego de que el propietario del domicilio regresó a su casa y detectó la presencia de un desconocido en el interior del inmueble, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911. Minutos después, agentes estatales acudieron al lugar y aseguraron al sospechoso aún dentro de la vivienda.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido fue identificado como Leonel, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Arturo Gámiz.

Presuntamente aprovechó que la puerta principal no contaba con seguro para ingresar y tomar una pantalla de televisión Samsung, de 50 pulgadas.

Tras su captura en flagrancia, el presunto responsable fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal y la posible responsabilidad penal por el delito de robo a casa habitación.