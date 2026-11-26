Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango detuvieron a un maestro señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pornografía, ilícito cometido en agravio de la sociedad y la dignidad humana.

El detenido fue identificado como Luis, de 46 años de edad, originario de la capital duranguense.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el imputado se desempeña como maestro, cuenta con estudios de maestría y no registra antecedentes penales.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal de la Fiscalía estatal.

Como resultado de las investigaciones, se obtuvo una orden de aprehensión emitida por la jueza especializada en materia penal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.

El pasado 24 de noviembre, el Agente del Ministerio Público remitió el mandamiento judicial para su ejecución.

Personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado se encargó de cumplimentar la orden de aprehensión en contra del docente.