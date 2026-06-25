Capturan a presunto operador del Cártel de Sinaloa; reportan bloqueos carreteros y enfrentamientos

Entre la mañana y el mediodía de este jueves, el sur de Sinaloa, cerca de los límites con el estado de Nayarit, fue escenario de enfrentamientos con un grupo armado, en los que autoridades lograron la detención de un supuesto líder de facción de un grupo de delincuencia organizada. De manera extraoficial, se trataría de Misael “N”, alias “El Güero Pin”, presunto integrante de un grupo del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información que ha sido dada a conocer por autoridades, así como diversos medios de comunicación de la región, los hechos ocurrieron principalmente en el municipio de Escuinapa, al sur del estado de Sinaloa, donde este jueves se habrían registrado bloqueos y hechos de violencia, lo cual incluso ocasionó el forzado cierre de las carreteras que conectan ambos estados, y la suspensión de rutas de autobuses.

Reportan bloqueos y enfrentamientos

A través de diversos reportes, se dieron a conocer varios bloqueos en carreteras de la zona, con presencia de vehículos incendiados.

Además, a través de medios de Sinaloa que informaban sobre el cierre de la autopista Tepic-Mazatlán se informó sobre presuntos enfrentamientos entre grupos armados.

SSP de Sinaloa confirma operativo y detención

Luego de los múltiples reportes generados en la región, autoridades emitieron información oficial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer a través de sus redes sociales que este jueves 25 de junio se realizó un operativo en el que participaron diversas corporaciones tanto federales como estatales, en el que se logró la detención de un líder relevante de delincuencia organizada que operaba al sur de la entidad.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, que actualmente mantiene acciones de vigilancia en la zona.

Aseguran que se trata de “El Güero Pin”

A pesar de que hasta ahora las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la identidad del detenido, diversos medios de comunicación de Sinaloa, como Los Noticieristas, aseguran que se trataría de Misael Guerrero, alias “El Güero Pin”, un líder regional de una facción del Cártel de Sinaloa que operaría en los límites de ambas entidades.

Al tratarse de un operativo interinstitucional, con la participación de fuerzas federales, se prevé que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las acciones realizadas, así como de la identidad del detenido y el saldo del hecho.