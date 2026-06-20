Justicia

DELITOS SEXUALES

Capturan en Lerdo a hombre acusado de violación agravada

Capturan en Lerdo a hombre acusado de violación agravada

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron una orden de aprehensión en el municipio de Lerdo en contra de un sujeto acusado por un delito de tipo sexual.

Se trata de José Ángel, de 47 años de edad, señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada.

La orden judicial fue girada por el Juez Quinto de Control y Tribunal de Enjuiciamiento.

El imputado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el proceso legal en su contra.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: DELITOS SEXUALES violación, orden, acusado, Lerdo

               

                
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