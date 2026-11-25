Un hombre fue detenido en el municipio de Lerdo, tras ser requerido por las autoridades judiciales por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

El detenido fue identificado como Carlos Arnulfo, en contra de quien existía una orden de aprehensión.

El mandato judicial fue girado el martes 24 de noviembre por la autoridad correspondiente.

La orden de captura deriva de un proceso penal iniciado por hechos constitutivos del citado delito, por los cuales el hombre es señalado como probable responsable.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, Carlos Arnulfo fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

Será ante el Juez de Control donde se desarrolle el procedimiento penal correspondiente y se determine la situación jurídica del detenido.