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Militares capturan en Durango a policía estatal con auto robado y armas

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) confirmó que un agente estatal fue detenido por la Guardia Nacional en las calles de la colonia Luis Echeverría, en la ciudad de Durango capital.

A través de un comunicado, la SSP negó rotundamente que el hecho se hubiera presentado en el Club Campestre, como en un inicio se había especulado debido a diversas fotografías que circularon en redes sociales en donde los militares estuvieron en las instalaciones del club.

La SSP no negó que el agente de su corporación hubiera estado conduciendo un vehículo con reporte de robo y con diversas armas, limitándose a decir que el presunto responsable había sido puesto "a disposición de la Fiscalía General del Estado", instancia que dará a conocer los pormenores de este aseguramiento, para no entorpecer las investigaciones.

Escrito en: OPERATIVO DURANGO murcielagos los perrazos hubiera, Durango, agente, estatal

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