Capufe 2026: ¿Cuánto cuesta usar una rampa de frenado en las carreteras de México?

Las rampas de emergencia para frenado son uno de los elementos de seguridad más importantes en las carreteras mexicanas, principalmente en aquellos tramos con pendientes pronunciadas en los que un vehículo podría presentar una falla en sus frenos. Sin embargo, una de las dudas frecuentes entre automovilistas y transportistas es cuánto cuesta utilizarlas.

¿Cómo funciona una rampa de emergencia para frenado?

Las rampas están diseñadas para detener de manera controlada a los vehículos que han perdido parcial o totalmente su capacidad de frenado.

Generalmente cuentan con una cama formada por materiales granulares, como grava, cuya resistencia permite disminuir progresivamente la velocidad de la unidad . Antes de llegar a ellas, los conductores pueden identificar una serie de señalamientos y marcas sobre el pavimento que indican la trayectoria que deben seguir.

El diseño de cada rampa depende de diferentes factores, como la pendiente de la carretera, la velocidad que podrían alcanzar los vehículos, las características del terreno y la presencia de unidades pesadas.

¿Cuánto cuesta usar la rampa de frenado?

La confusión surge porque utilizar la rampa y los servicios que pueden requerirse después de ingresar a ella son cosas distintas.

Anteriormente se hablabla que podían generarse costos relacionados con el reacomodo del material utilizado en la rampa de frenado . Incluso se llegaron a mencionar cantidades de alrededor de 7 mil pesos para vehículos de menos de 3.5 toneladas, mientras que en unidades pesadas algunos gastos podían alcanzar hasta 170 mil pesos.

Sin embargo, desde septiembre de 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó sobre la eliminación del cobro por el uso de estos dispositivos, con la intención de evitar que los conductores dudaran en ingresar a una rampa ante el temor de enfrentar una deuda y, con ello, poner en riesgo su vida y la de otras personas.

Por ende, actualmente el uso de las rampas de emergencia para frenado en las carreteras federales es gratuito, de acuerdo con información oficial de la SICT y Caminos y Puentes Federales.