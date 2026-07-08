Capufe: ¿A partir de cuándo ya no aceptarán efectivo en las casetas de México?

Los conductores que utilizan con frecuencia las autopistas de cobro en México deberán alistarse para un cambio importante en la forma de pagar, pues el Gobierno federal confirmó que el uso de efectivo en las casetas comenzará a desaparecer como parte de una estrategia que busca modernizar la infraestructura carretera y agilizar el tránsito en las principales vías del país.

La medida busca que las plazas de cobro migren de manera gradual hacia el pago electrónico, con el objetivo de reducir los tiempos de espera, mejorar la movilidad y avanzar en la digitalización del servicio.

¿Por qué eliminarán el pago en efectivo?

El paso a un sistema completamente electrónico forma parte de un proyecto de modernización de la infraestructura carretera, impulsado por el Gobierno federal.

Con esta medida se busca disminuir las filas en las casetas, reducir los tiempos de espera durante periodos con mucha afluencia de vehículos, mejorar la movilidad en las autopistas y fortalecer el proceso de digitalización de los servicios públicos.

Autoridades indicaron que la modernización incluirá otras herramientas tecnológicas para optimizar la operación de las carreteras, por lo que recomendaron a los automovilistas anticiparse a estos cambios y considerar el uso de un TAG para evitar contratiempos cuando el nuevo esquema entre en funcionamiento.

¿A partir de cuándo ya no aceptarán efectivo?

Aunque todavía no existe una fecha exacta para que todas las casetas dejen de recibir efectivo, las autoridades informaron que la transición comenzará en los próximos meses.

El objetivo es que antes de que termine 2026, toda la red de autopistas de cuota opere bajo el esquema de cero efectivo, con carriles equipados para el cobro mediante sistema electrónico.

Esto significa que el cambio será paulatino y dependerá de la adaptación de cada plaza de cobro, por lo que durante este periodo los automovilistas deberán mantenerse atentos a los avisos.

¿Cómo se podrán pagar las casetas?

Con la eliminación del efectivo, los usuarios deberán utilizar medios de pago electrónicos para cubrir la cuota del peaje.

Entre las opciones disponibles estarán los dispositivos TAG más utilizados en el país, como IAVE, PASE y Televía, que permiten realizar pago de manera automática al cruzar por los carriles de telepeaje.

Además, algunas casetas cuentan con terminales bancarias, por lo que también será posible realizar el pago con tarjetas de débito o crédito, dependiendo de la infraestructura disponible en cada autopista.