Carambola en puente de La Normal deja varios lesionados y caos vial

Una carambola registrada en lo alto del puente de La Normal, en la ciudad de Durango, dejó a varias personas lesionadas, luego de que seis vehículos se vieran involucrados en un choque por alcance con dirección hacia El Santuario.

El accidente ocurrió durante la tarde de este sábado, cuando una serie de impactos entre las unidades provocó que los vehículos quedaran prácticamente juntos sobre la vialidad, generando además complicaciones para la circulación en ese tramo.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron cuatro camionetas tipo pick-up y dos vehículos compactos, entre ellos un Chevrolet de color rojo, cuyos ocupantes quedaron en medio de la colisión.

Debido al fuerte impacto, los tripulantes del Chevrolet rojo fueron valorados en el lugar por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Durango. Entre las personas atendidas se encontraba un menor de edad.

Tras recibir la valoración prehospitalaria, se determinó la condición de los involucrados, mientras que elementos de las corporaciones correspondientes acudieron para tomar conocimiento del hecho y realizar las diligencias necesarias.

El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación sobre el puente, mientras se llevaban a cabo las labores para retirar las unidades involucradas y liberar la vialidad.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades entre los conductores de los seis vehículos participantes.