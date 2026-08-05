Carecen de trabajo digno 2 de cada 3 duranguenses; el estado es octavo nacional en exclusión laboral

En Durango, 857 mil personas, equivalentes al 67 por ciento de la población en edad y condiciones para trabajar, carecen de un trabajo digno, de acuerdo con el más reciente Ranking de Trabajo Digno elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

El estudio ubica a la entidad en el lugar 15 nacional en este indicador; sin embargo, el principal problema para el estado es la exclusión laboral, donde ocupa la octava posición del país, al registrar 336 mil personas, es decir, el 26 por ciento de la población potencialmente productiva, que permanece fuera del mercado de trabajo.

El reporte explica que la exclusión laboral considera tanto a quienes no encuentran empleo como a las personas que, aun estando en edad de trabajar, no pueden incorporarse al mercado laboral porque realizan labores de cuidado sin remuneración.

En este último apartado, Durango contabiliza 211 mil personas dedicadas a tareas de cuidado, equivalentes al 16 por ciento de la población potencialmente productiva. El documento destaca que el 96 por ciento corresponde a mujeres, lo que evidencia que esta responsabilidad continúa recayendo casi exclusivamente sobre ellas.

Entre quienes sí cuentan con un empleo, las condiciones tampoco son favorables. El informe señala que 521 mil trabajadores duranguenses laboran sin acceso al seguro social, lo que representa el 61 por ciento de la población ocupada, porcentaje que coloca a la entidad en la posición 16 del país en materia de precariedad laboral.

A nivel nacional, el Observatorio de Trabajo Digno advierte que ninguna entidad federativa garantiza plenamente el derecho al trabajo digno, ya que el 65 por ciento de la población en edad y condiciones para trabajar enfrenta algún tipo de exclusión o precariedad laboral.