Cargos no reconocidos, de las principales atenciones ante Condusef

El principal sector reclamado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Durango es el de las instituciones de banca múltiple, principalmente por cargos no reconocidos por los usuarios.

Mario Alvídrez Cordero, titular de la institución, informó que se trata de casos en los que la persona manifiesta no haber realizado una compra o pago de servicio, pero que aparece en su estado de cuenta.

“Desgraciadamente, algunos usuarios no revisan o no tienen la precaución de revisar constantemente sus estados de cuenta y se percatan de esos cargos cuando ya tienen algún tiempo, incluso años”.

Dijo que es muy importante que la ciudadanía esté constantemente revisando sus estados de cuenta y que, si detecta algún cargo o consumo que no realizó, acuda al banco para solicitar su cancelación.

En Condusef también pueden solicitar la cancelación y devolución de los importes cobrados, o iniciar un procedimiento conciliatorio para que se lleven a cabo las acciones necesarias y les sean reembolsados dichos importes.

En lo que va de 2026, la Condusef reporta cerca de 3 mil usuarios atendidos , con un 55 por ciento de resolución favorable para los usuarios en los casos relacionados con instituciones financieras.

“En general, de todos los productos y de todos los servicios que se reclaman, es un porcentaje bastante bueno porque nos posiciona en los primeros lugares a nivel nacional. Aquí en Durango ya tenemos años con ese porcentaje o, a veces, un poquito más de un 60 por ciento”, puntualizó.