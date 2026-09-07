Carín León hace historia al ser el primer latino en tener residencia en The Sphere

Carín León volvió a colocar a la música mexicana en un escenario internacional, esta vez al convertirse en el primer artista latino en encabezar una residencia en Sphere de Las Vegas, uno de los recintos más innovadores del mundo.

El cantante originario de Hermosillo, Sonora, inició una serie de siete presentaciones bajo el concepto “De Sonora para el Mundo”, llevando parte de sus raíces, su trayectoria y su propuesta musical hasta uno de los espectáculos audiovisuales más ambiciosos de Estados Unidos.

El espacio, ubicado a un costado del Strip de Las Vegas, se ha caracterizado por recibir producciones diseñadas específicamente para aprovechar su gigantesca pantalla interior y un sistema de sonido inmersivo, por lo que la llegada de un espectáculo en español representa también un precedente para otros artistas de la región.

De Hermosillo a Las Vegas

Para su llegada a Las Vegas, Carín León no se limitó a trasladar el formato habitual de uno de sus conciertos. La producción fue creada para aprovechar las posibilidades visuales del recinto y convirtió distintos elementos asociados con Sonora y Hermosillo en parte fundamental del espectáculo.

Durante la presentación aparecieron imágenes inspiradas en paisajes del estado, así como referencias al Cerro de la Campana, uno de los puntos más representativos de Hermosillo. También fueron proyectadas máscaras de los chapayecas, vinculadas con las tradiciones yaquis, integrando elementos culturales de la región en las enormes pantallas que rodean al público dentro del recinto.

Durante cerca de 100 minutos, el sonorense interpretó canciones que han marcado distintas etapas de su trayectoria, incluyendo temas como A través del vaso, Me la aventé, Ojos cerrados, No es por acá, La Boda del Huitlacoche y Desde que te tengo . La primera noche terminó con Primera cita, una de las canciones que contribuyeron a ampliar su presencia más allá del regional mexicano.

Invitados especiales se suman a la noche histórica

La primera presentación de la residencia también estuvo acompañada por invitados especiales. Una de las participaciones que llamó la atención fue la de The Warning, agrupación mexicana conformada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, quienes se sumaron al espectáculo durante la histórica presentación.

También apareció sobre el escenario el cantante estadounidense de música country Cody Johnson, quien compartió interpretación con Carín León, reflejando nuevamente la cercanía que el mexicano ha desarrollado con este género durante los últimos años. A ellos se agregó Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, quien acompañó al sonorense para interpretar El final de nuestra historia.

¿Cuántos conciertos dará Carín León en Sphere?

La residencia contempla siete presentaciones durante septiembre, programadas para los días 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13, convirtiendo a Las Vegas en el centro de la agenda del cantante durante prácticamente dos semanas.

Las últimas fechas coinciden además con los días previos a las celebraciones por la Independencia de México, uno de los periodos en los que la ciudad recibe una importante cantidad de visitantes mexicanos.

El recinto puede recibir alrededor de 20 mil espectadores y cuenta con una pantalla LED interior que envuelve gran parte del campo visual de los asistentes . Sphere Entertainment destaca además su sistema de audio inmersivo, diseñado para distribuir el sonido con precisión a lo largo del inmueble, elementos que han obligado a los artistas que se presentan ahí a crear producciones especialmente pensadas para el lugar.

Carín León suma otro logro internacional a su carrera

Con todavía varias noches por delante hasta el 13 de septiembre, Carín León no solamente llevó su repertorio a Las Vegas, convirtió a Sonora en parte del espectáculo y colocó a la música mexicana dentro de un recinto que hasta ahora había estado dominado por grandes nombres anglosajones. Su residencia quedará registrada como la primera de un artista latino en Sphere y como uno de los capítulos más importantes de su trayectoria internacional.