Carín León rompe el silencio ante las crítica y explica por qué canceló su concierto en Las Vegas

En las últimas horas, el nombre del cantante Carín León se colocó entre lo más hablado en redes sociales, luego de la cancelación de último momento de uno de sus conciertos en la famosa Sphere de Las vegas, lo cual generó molestia e indignación entre los asistentes, en especial aquellos que habían viajado hasta la ciudad para el espectáculo.

Carín León tenía programado un concierto en la Sphere de Las Vegas para este pasado jueves 10 de septiembre, donde se encuentra actualmente realizando una residencia de varios shows, en un hecho que se ha convertido en histórico para la música mexicana.

Sin embargo, este jueves, cuando miles de personas ya se encontraban dentro del recinto, se anunció la cancelación y reprogramación del espectáculo de Carín, causando sorpresa entre los fanáticos que ya esperaban que el cantante saliera al escenario.

Tras el anuncio, personas que ya se encontraban en el recinto comenzaron a abuchear y lanzar comentarios e insultos contra el cantante, con gritos como “ch*nga tu madre Carín”, para luego desalojar el lugar.

¿Qué dijo Carín León al respecto?

Luego de la cancelación y el revuelo que causó el tema tanto en el recinto como a través de las redes sociales, el cantante sonorense publicó en su Instagram una disculpa pública y explicación, tanto a través de un comunicado como en un video.

En el comunicado, Carín expresó que “por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere”.

Sobre las personas que contaban con boleto para el concierto de este pasado jueves 10 de septiembre, el cantante indicó que serán válidos para la nueva fecha, que será el 15 de septiembre pero del 2027.

“Y si de plano no pueden acompañarnos pueden solicitar su reembolso en el punto donde los compraron, dentro de los próximos 30 días”, se lee en el comunicado.

Y continúa agregando, “sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por su paciencia y por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto, mi gente”.

Además, unas horas después el cantante publicó un video en sus historias de la misma red social, relatando más sobre la situación que impidió que llegara a Las Vegas.

Según relató Carín, se tenía previsto que viajara rumbo a Las Vegas alrededor de las 14:00 o 15:00 horas; sin embargo, el avión en el que se trasladarían presentó un problema en los frenos, y más tarde, al intentar volar en una segunda aeronave, esta tuvo fallas en la dirección.

El intérprete siguió diciendo que al considerar que la seguridad de todos era primero, no pudieron salir rumbo a la famosa Esfera de Las Vegas.

“Ustedes saben el compromiso que tengo a mi trabajo y sobre todo en una fecha tan importante como es esta, estoy muy apenado y como les digo no les devuelvo su tiempo perdido”, indicó preocupado el cantante originario de Hermosillo.