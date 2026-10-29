Cáritas del Guadiana recibe más de 443 mil pesos del redondeo de Oxxo

Un total de 443 mil 492 pesos con 24 centavos fueron entregados este jueves a Cáritas del Guadiana, en Durango, como resultado del programa de redondeo de las tiendas OXXO.

El recurso, reunido gracias a las aportaciones voluntarias de sus clientes, será destinado a la compra y entrega de más de mil despensas para apoyar a familias que requieren ayuda alimentaria.

Durante el acto de entrega, realizado en las instalaciones de Cáritas del Guadiana, se destacó la importancia de la colaboración entre la ciudadanía, las empresas y las organizaciones asistenciales para atender necesidades de la población.

La aportación permitirá fortalecer las acciones de apoyo alimentario que realiza la asociación en beneficio de personas y familias en situación vulnerable.

Como parte de la ceremonia, también se reconoció la participación de algunas sucursales de OXXO en la capital duranguense, cuyo trabajo y la solidaridad de sus clientes hicieron posible reunir el donativo. La entrega representa el resultado de pequeñas contribuciones que, sumadas durante la campaña de redondeo, se convierten en recursos para respaldar labores de asistencia social en la comunidad.

Con esta aportación, Cáritas del Guadiana podrá avanzar en la preparación de más de mil despensas, con el propósito de hacer llegar alimentos a quienes más lo necesitan.