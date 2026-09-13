Carlos Arturo y Diana Patricia, rumbo al matrimonio

Acompañados de sus seres queridos, Carlos Arturo Pérez Arellano Aceves y Diana Patricia Soto Barajas formalizaron su compromiso durante una reunión llena de emotividad.

Durante una velada íntima, Carlos entregó el anillo a Diana Patricia, sellando así su intención de unir sus vidas en matrimonio y dando inicio a una nueva etapa en su historia de amor.

Como testigos de este significativo paso estuvieron los padres del futuro novio, Margarita Aceves Gutiérrez y Jorge Pérez Arellano González. También acompañaron a la pareja los padres de Diana Patricia, Jesús Soto Mejorado y Patricia Barajas Álvarez, además de su hermano, Jesús Soto Barajas, quienes se sumaron con entusiasmo a la alegría de la ocasión y compartieron con ellos este momento tan especial.

Entre felicitaciones, abrazos, sonrisas y buenos deseos para los próximos esposos, Carlos Arturo y Diana Patricia esperan con ilusión el día de su boda, mientras comienzan a preparar cada detalle de esta celebración que reunirá nuevamente a sus familias para acompañarlos en el inicio de su vida juntos.

¡FELICIDADES!