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Carlos Arturo y Diana Patricia, rumbo al matrimonio

Entre felicitaciones, abrazos, sonrisas y buenos deseos para los próximos esposos, Carlos Arturo y Diana Patricia esperan con ilusión el día de su boda.

Carlos Arturo y Diana Patricia, rumbo al matrimonio

Carlos Arturo y Diana Patricia, rumbo al matrimonio

DANIELA ALMAGUER
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Acompañados de sus seres queridos, Carlos Arturo Pérez Arellano Aceves y Diana Patricia Soto Barajas formalizaron su compromiso durante una reunión llena de emotividad.

Durante una velada íntima, Carlos entregó el anillo a Diana Patricia, sellando así su intención de unir sus vidas en matrimonio y dando inicio a una nueva etapa en su historia de amor.

Como testigos de este significativo paso estuvieron los padres del futuro novio, Margarita Aceves Gutiérrez y Jorge Pérez Arellano González. También acompañaron a la pareja los padres de Diana Patricia, Jesús Soto Mejorado y Patricia Barajas Álvarez, además de su hermano, Jesús Soto Barajas, quienes se sumaron con entusiasmo a la alegría de la ocasión y compartieron con ellos este momento tan especial.



Entre felicitaciones, abrazos, sonrisas y buenos deseos para los próximos esposos, Carlos Arturo y Diana Patricia esperan con ilusión el día de su boda, mientras comienzan a preparar cada detalle de esta celebración que reunirá nuevamente a sus familias para acompañarlos en el inicio de su vida juntos.


¡FELICIDADES!


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Compromiso Diana, Carlos, Soto, Patricia

               

                
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