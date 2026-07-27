Carlos Ballarta traerá su nuevo show 'Naco Ladino' a Durango: ¿cuándo y dónde se presentará?

Los seguidores del stand up en Durango ya tienen una nueva cita en el calendario. El comediante Carlos Ballarta confirmó que la ciudad forma parte de la gira de su más reciente espectáculo, "Naco Ladino". La fecha fue anunciada como parte del recorrido que realizará por México y diversos países de Latinoamérica.

Una gira que recorrerá varios países

La presentación en Durango, programada para el 11 de septiembre de 2026 en el Teatro Ricardo Castro, llegará después de la función que Ballarta ofrecerá en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y antes de su visita a Torreón. El tour también contempla escalas en Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Paraguay, consolidando una de las giras internacionales más amplias en la trayectoria del comediante mexicano.

Reconocido por su humor ácido, observaciones sobre la vida cotidiana y un estilo que mezcla ironía, crítica social y anécdotas personales, Carlos Ballarta se ha convertido en uno de los referentes del stand up en habla hispana. Con "Naco Ladino", el comediante continúa explorando temas de identidad, costumbres y contradicciones de la sociedad mexicana, sello que ha caracterizado sus especiales y presentaciones en vivo.

Boletos ya disponibles

Los boletos para la función en Durango ya se encuentran a la venta. De acuerdo con la información publicada por la boletera oficial, las localidades tienen precios desde 550 pesos en planta alta, 650 pesos en palco y 800 pesos en planta baja, sin incluir cargos por servicio.

La función en el Teatro Ricardo Castro forma parte de una agenda que reunirá algunos de los espectáculos de comedia más importantes del año en la ciudad, por lo que se espera una importante respuesta del público, especialmente entre los seguidores del humorista, quien ha logrado llenar teatros y auditorios en distintas ciudades de México gracias a la popularidad de sus especiales y su presencia en plataformas digitales.