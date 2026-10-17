¿Carlos Rivera será operado de sus cuerdas vocales? Esto es lo que sabemos

La salud de Carlos Rivera ha generado inquietud entre sus seguidores, luego de que el cantante compartiera una actualización sobre los problemas de voz que enfrenta desde hace varios meses.

Sus declaraciones también trajeron cambios en su agenda de presentaciones y dudas sobre cuándo podrá retomar con normalidad sus compromisos sobre el escenario.

El cantante da su postura

Carlos Rivera confirmó que deberá someterse a una microcirugía por una lesión en la cuerda vocal izquierda, después de que el reposo recomendado por sus médicos no produjera la mejoría esperada.

El cantante compartió la noticia mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde explicó que la intervención está prevista para noviembre. Debido al procedimiento y a los cuidados que necesitará, modificará parte de su agenda de conciertos en México y otros países.

Los problemas comenzaron durante su gira por España

Según relató el intérprete, los primeros cambios en su voz aparecieron en julio, mientras realizaba presentaciones en España. Comenzó a notar una ronquera mayor de lo habitual y dificultades para cantar, por lo que acudió a una revisión médica.

Los especialistas detectaron una lesión en la cuerda vocal izquierda y le recomendaron descansar para intentar resolver el problema sin recurrir a una operación.

Como parte de esas indicaciones, Rivera permaneció dos semanas sin hablar. La situación también lo llevó a posponer compromisos en Colombia, Guatemala y El Salvador, mientras esperaba conocer su evolución. Sin embargo, una nueva valoración determinó que sería necesaria la intervención quirúrgica.

¿Cuándo será la operación y qué dijo sobre su recuperación?

De acuerdo con la información difundida por el artista, la microcirugía se realizará durante la segunda semana de noviembre .

Rivera señaló que no considera grave el procedimiento, aunque destacó que deberá seguir cuidados especiales para proteger su voz. La recuperación y el cumplimiento de las indicaciones médicas serán determinantes para retomar sus actividades.

El anuncio representa una pausa en parte de su calendario profesional, después de que los intentos de recuperación mediante reposo no fueran suficientes para solucionar la lesión.