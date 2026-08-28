Carlos Sandoval concluye su primera temporada con los Astros en la Dominican Summer League

El pelotero duranguense Carlos Sandoval cerró su primera temporada dentro del sistema de Ligas Menores de los Houston Astros, luego de completar su participación durante 2026 en la Dominican Summer League (DSL), donde comenzó a dar sus primeros pasos dentro del béisbol profesional.

Con apenas 17 años, el jardinero originario de Gómez Palacio vivió durante los últimos meses su primera experiencia fuera del béisbol mexicano, enfrentándose a algunos de los jóvenes prospectos internacionales que forman parte de las organizaciones de Grandes Ligas.

Un cierre sólido

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Minor League Baseball, el duranguense terminó 2026 con 119 turnos al bate, en los que consiguió 30 imparables, anotó 31 carreras y produjo otras 26.

Su promedio de bateo quedó en .252, además de registrar un porcentaje de embasado de .421 y cerrar con un OPS de .841 , uno de los números que mejor refleja su capacidad para llegar constantemente a las bases durante su campaña de debut.

Sandoval también comenzó a mostrar poder con el madero al conectar tres cuadrangulares, además de aportar velocidad en los senderos con seis bases robadas.

Uno de sus mejores periodos llegó durante julio. En ese mes bateó para .300, conectó dos de sus tres jonrones y produjo 14 carreras, mientras que su OPS alcanzó .903.

Astros Orange avanzó a la DSL Cup

La temporada también fue positiva en lo colectivo para la sucursal de Houston. Los DSL Astros Orange terminaron con récord de 33 victorias y 20 derrotas, ubicándose en la segunda posición de la División Norte solamente por detrás de Royals Fortuna.

Ese desempeño permitió a la novena conseguir uno de los lugares de comodín para disputar la Dominican Summer League Cup, torneo con el que se definió al campeón de la categoría.

Houston quedó ubicado en el Grupo B junto a Padres Gold, Phillies y Angels, aunque finalmente no consiguió avanzar a las semifinales del certamen , con lo que llegó a su fin la actividad de la organización en la temporada 2026.

Primer paso dentro de la organización de Houston

Sandoval había firmado oficialmente con los Houston Astros el pasado 2 de marzo, después de desarrollarse en México dentro de la organización de los Sultanes de Monterrey.

Con el cierre de la Dominican Summer League, el duranguense concluye así su primer año dentro de una organización de Grandes Ligas, todavía en una etapa temprana de su desarrollo y con apenas 17 años.